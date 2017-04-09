Süper Lig'de istifa depremi
Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından istifa etti.
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, Adanaspor'u 3-0 devirerek rahat bir nefes aldı.
Adanaspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçın henüz 3. dakikasında penaltı kazanan Rizespor, Kweuke ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken, 2. devrede de etkili bir Rizespor vardı. Dakikalar 68'i gösterirken sahneye çıkan Saadane, harika bir frikik golüyle farkı ikiye çıkardı. Petrucci'nin 85. dakikada attığı gol ise maçın skorunu belirledi.
ADANASPOR'DA İSTİFA GELDİ
Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 3-1 yenildikleri Çaykur Rizespor maçının ardından istifa etti.
Şahin, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Adanaspor'un iyi niyetle ve kalbiyle oynayan bir oyuncu grubuna sahip olduğunu söyledi.
Akdeniz ekibiyle 11 maça çıktığını anımsatan Şahin, şunları söyledi:
"Bugün rakip kazandı, bununla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Geldiğimizde takımın durumunun zor olduğunu biliyorduk. Bu sorumlulukla geldik. Şu ana kadar da gerek ekibim gerek oyuncular ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bazen istediğiniz gibi sonuç alamıyorsunuz. Gidişat istediğiniz gibi olmuyor. Burada kimseyi suçlamaya gerek yok. Sorumlu varsa o benim. Şu ana kadar geçen süreçte, başta oyuncularım olmak üzere Adana halkına, taraftarına, seyircisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."
Levent Şahin, "Bundan istifa anlamı mı çıkarıyoruz hocam?" şeklindeki soruya, "Evet" cevabını verdi.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:32
- Mesut Özil'den ayrımcılık itirafı
Toplam 10
Yorum
Bence Türkiye Milli Takimla Dünya Sampiyon Olurdu mu ? Sportif Olarak Alman Milli Takim Tabiki Da iyi görüniyor
- Mesut Özil'den ayrımcılık itirafı
Toplam 10
Yorum
Bence Ama Türkiyede yasayan Insanlarda bence farkli degil Almanyadan geliyorsun Insana farkli davraniyorlar Almanci Diyorlar insanlara
- Mesut Özil'den ayrımcılık itirafı
Toplam 10
Yorum
Bence Almanyada Yasiyorsun normal bu Bende almanyadayim Türk Olarak Zor is ariyorsun almiyorlar daire ariyorsun Vermiyorlar daire gitti diyorlar
Süper Lig'de istifa depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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