Süper Lig'de istifa depremi

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, Adanaspor'u 3-0 devirerek rahat bir nefes aldı.

Adanaspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçın henüz 3. dakikasında penaltı kazanan Rizespor, Kweuke ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken, 2. devrede de etkili bir Rizespor vardı. Dakikalar 68'i gösterirken sahneye çıkan Saadane, harika bir frikik golüyle farkı ikiye çıkardı. Petrucci'nin 85. dakikada attığı gol ise maçın skorunu belirledi.





Bu sonuçla puanını 23'e çıkaran Çaykur Rizespor, 16. sıraya yükselirken, 20 puanda kalan Adanaspor, son sıradan kurtulamadı.

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 3-1 yenildikleri Çaykur Rizespor maçının ardından istifa etti.

Şahin, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Adanaspor'un iyi niyetle ve kalbiyle oynayan bir oyuncu grubuna sahip olduğunu söyledi.

Akdeniz ekibiyle 11 maça çıktığını anımsatan Şahin, şunları söyledi:

"Bugün rakip kazandı, bununla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Geldiğimizde takımın durumunun zor olduğunu biliyorduk. Bu sorumlulukla geldik. Şu ana kadar da gerek ekibim gerek oyuncular ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bazen istediğiniz gibi sonuç alamıyorsunuz. Gidişat istediğiniz gibi olmuyor. Burada kimseyi suçlamaya gerek yok. Sorumlu varsa o benim. Şu ana kadar geçen süreçte, başta oyuncularım olmak üzere Adana halkına, taraftarına, seyircisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Levent Şahin, "Bundan istifa anlamı mı çıkarıyoruz hocam?" şeklindeki soruya, "Evet" cevabını verdi.