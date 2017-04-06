 Adanaspor'a yeni takım otobüsü – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Adanaspor'a yeni takım otobüsü

    Adanaspor'a yeni takım otobüsü

    Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, TEMSA'nın ürettiği yeni takım otobüsünü teslim aldı.

    Temsa Showroom'unda, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adanaspor yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Levent Şahin, futbolcular ve TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, turuncu beyazlı ekibin yeni otobüsü kulübe verildi.

    Yapılan törende konuşma yapan Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, "Türkiye'nin köklü firmalarından TEMSA'nın bu güzel jesti beni çok mutlu etti. Burada gece gündüz çalışan emek veren işçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye ve TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik'e teşekkür ederim. İnşallah bu otobüs bize uğur getirir. Adanaspor camiasına hayırlı uğurlu olsun" dedi.
    Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik ise Adanaspor'a yakışır bir otobüs hazırladıklarını ifade etti. Çelik, "Adanaspor Türkiye'nin en önemli takımlarından birisidir. Bu otobüsün Adanaspor'a çok yakışacağını düşünüyoruz. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyoruz. Adanaspor'a başarılar diliyoruz" dedi.

    Adana Büyük Şehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de şunları söyledi "Adana'nın köklü takımlarından Adanaspor'a yakışır bir otobüs yapılmıştır. Umarım Temsa Maraton turuncu-beyazlı takımımıza şans getirir. Emeği geçen işçi kardeşlerimizin ellerine sağlık." Turuncu beyazlılar daha sonra otobüsün önünde ve içinde fotoğraf çektirdi.

    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:52
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