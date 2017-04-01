En az bir puan almalıyız...
Adanaspor'un golcü futbolcusu Magaye Gueye, bu hafta G.Saray maçından en büyük beklentilerinin ne olursa olsun iyi bir sonuç almak olduğunu belirtti.
Gueye şöyle konuştu: "Bizim artık puan yitirmeye tahammülümüz yok. Ligde kalmak istiyoruz. Bunun için hedefimiz üç puan ama bunu başaramazsak en az bir puan almalıyız. Takım olarak oldukça hırslıyız."
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Adanaspor kritik G.Saray maçı öncesi son idmanda iki saat taktik çalıştı. Teknik direktör Levent Şahin özellikle orta saha ve forvet oyuncularından pres yapmalarını istedi.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Adanaspor kritik G.Saray maçı öncesi son idmanda iki saat taktik çalıştı. Teknik direktör Levent Şahin özellikle orta saha ve forvet oyuncularından pres yapmalarını istedi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
En az bir puan almalıyız... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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