 En az bir puan almalıyız... – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    En az bir puan almalıyız...

    En az bir puan almalıyız...

    'un golcü futbolcusu , bu hafta G.Saray maçından en büyük beklentilerinin ne olursa olsun iyi bir sonuç almak olduğunu belirtti.

    Gueye şöyle konuştu: "Bizim artık puan yitirmeye tahammülümüz yok. Ligde kalmak istiyoruz. Bunun için hedefimiz üç puan ama bunu başaramazsak en az bir puan almalıyız. Takım olarak oldukça hırslıyız."

    TAKTİK ÇALIŞTILAR
    kritik G.Saray maçı öncesi son idmanda iki saat taktik çalıştı. Teknik direktör Levent Şahin özellikle orta saha ve forvet oyuncularından pres yapmalarını istedi.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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