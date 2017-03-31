Adanaspor'da Galatasaray hazırlıkları
Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon çalışması ile başladı.
Turuncu-beyazlı ekip antrenmanın ana bölümde taktik çalıştı. Teknik Direktör Levent Şahin taktik antrenmanında oyunu belli aralıklarda durdurup futbolculara uyarılarda bulundu.
Turuncu-beyazlı takım, Cumartesi günü saat 11.00'de Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Adana'daki çalışmasını tamamlayacak. Akdeniz ekibi aynı gün öğle saatlerinde hava yoluyla müsabakanın oynanacağı İstanbul'a gidecek. Adanaspor konaklayacağı otelde kampa girerek çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.
Turuncu-beyazlı ekip antrenmanın ana bölümde taktik çalıştı. Teknik Direktör Levent Şahin taktik antrenmanında oyunu belli aralıklarda durdurup futbolculara uyarılarda bulundu.
Turuncu-beyazlı takım, Cumartesi günü saat 11.00'de Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Adana'daki çalışmasını tamamlayacak. Akdeniz ekibi aynı gün öğle saatlerinde hava yoluyla müsabakanın oynanacağı İstanbul'a gidecek. Adanaspor konaklayacağı otelde kampa girerek çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rovaşata Turnuvası
Toplam 8
Yorum
fırat musa show
- Aziz Yıldırım'dan Yıldırım Demirören'e mektup
Toplam 5
Yorum
Aslan Ya başkan ne çok şeyde tavsiyelerde bulunuyon ama 20 yıldır kendi kulübünde yapmadıklarını tavsiye ediyon hep millet bırak git diyor otursen
- Bruma olmayınca ...
Toplam 3
Yorum
aman bruma yok(!) attığı 6-7 şutun biri düzgün vuruş çıkıyor sanki hepsi 90 a yada köşeye sert hızlı gidiyorda !
Adanaspor'da Galatasaray hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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