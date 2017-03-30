 Adanaspor ‘bitti’ demeden bitmez – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    ‘bitti’ demeden bitmez

    Adanaspor ‘bitti’ demeden bitmez
    Süper Lig'de ateş hattında sıkıntılı haftalar geçiren 'da orta saha , camiaya umut aşıladı. TT Arena'da G.Saray'la kritik bir maçta karşılaşacaklarını hatırlatan 24 yaşındaki futbolcu, "Geçen seneki TFF 1. Lig şampiyonluğumuz da zor bir ihtimaldi. Biz ligde kalacağımızı düşünüyoruz ve onun için mücadele ediyoruz. Adanaspor 'bitti' demeden bitmez" diye konuştu.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:34
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