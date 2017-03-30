Adanaspor ‘bitti’ demeden bitmez
Süper Lig'de ateş hattında sıkıntılı haftalar geçiren Adanaspor'da orta saha Sami Can Keskin, camiaya umut aşıladı. TT Arena'da G.Saray'la kritik bir maçta karşılaşacaklarını hatırlatan 24 yaşındaki futbolcu, "Geçen seneki TFF 1. Lig şampiyonluğumuz da zor bir ihtimaldi. Biz ligde kalacağımızı düşünüyoruz ve onun için mücadele ediyoruz. Adanaspor 'bitti' demeden bitmez" diye konuştu.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çifte atak
Toplam 17
Yorum
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Toplam 10
Yorum
S.KURT cekemiyolar caneri sudan ucuz dunya capinda topcu,daha iyi hazirlanip faydali olacaktir temellimiz odur.hakkinda hayirlisi
- ''Artık konuşma değil, çok çalışma zamanı''
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demecin şu hoca üçlü oynadık ama hala gol gördük çünkü bu takım üçlü oynamaz dön dörtlüye yap 2.git Ş.L sezon sonu yap transferini çalış üçlü seneye uygula
Adanaspor ‘bitti’ demeden bitmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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