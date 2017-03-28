 “Galatasaray’a karşı savaşacağız” – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    “Galatasaray’a karşı savaşacağız”

    “Galatasaray’a karşı savaşacağız”
    Süper Lig'de zor günler geçiren 'un Brezilyalı oyuncusu , G.Saray deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini belirterek, "Bu maçta takım olarak çok koşmalıyız. Mücadelemiz en üst düzeyde olacak. Ligde kalmak istiyoruz. Bunun için Galatasaray engelini kayıpsız geçmeliyiz" diye konuştu.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:57
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