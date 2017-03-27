Foguinho: Hırslıyız
Adanaspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Renan Foguinho, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini söyledi. Akhisar Belediyespor maçında alınan 3 puanın takımı ateşlediğini vurgulayan tecrübeli orta saha oyuncusu Foguinho, şu şekilde konuştu: "Tek hedefimiz ligde kalmak. Bunun için kalan maçları kazanmak istiyoruz ve hırslıyız."
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Foguinho: Hırslıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.