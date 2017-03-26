 Adana Aslan’a hazır – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Adana Aslan’a hazır

    Adana Aslan’a hazır
    Küme düşme hattında bulunan , maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör "Biz kafa olarak hazırız. İstanbul'a kazanmak için gideceğiz. Rakibin adına bakmadan kritik maçlara çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:27
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