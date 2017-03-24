Adanaspor, Galatasaray'a hazırlanıyor
Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Osman Yereşen Tesisleri'nde yardımcı antrenör Ersin Aka yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, dayanaklılık çalışması ve dar alanda çift kale maçla sürdü.
Daha sonra basına kapanan antrenmanda turuncu-beyazlı futbolcuların taktik çalışma yaptıkları belirtildi.
İdmana, sakatlığı devam eden Brezilyalı forvet oyuncusu Reynaldo dos Santos Silva katılmazken, orta saha oyuncusu Cem Özdemir de takımdan ayrı koştu.
Adanaspor, 3 Nisan Pazartesi günü Türk Telekom Arena'da Galatasaray'a konuk olacak.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:27
- Ekici’ye 1 milyon euro imza parası
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Yorum
siyah ne kadar dogru bı tespıtte buklunmussun:) mehmet ekici trabzondayken hagi alex sergenle kıyaslıyordunuz simdi olcaya bıle yakıstıramıyorsnz
- Ekici’ye 1 milyon euro imza parası
Toplam 35
Yorum
Ezik bir dusunce dostum Beyaz kardes ozaman isiniz zor gercekten demekki olcay gidince yine kumeye oynayacak ts vay halinize desene. Kume dusmeniz yakindir ozaman
- Ekici’ye 1 milyon euro imza parası
Toplam 35
Yorum
İNTİHAR Van persie mi dersin Kajer mi daha nicesi para diye fenere geldi Para aldı ama kariyeri bitti Ekici intihar ediyor Gs liyin benc Avrp gitsin
Adanaspor, Galatasaray'a hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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