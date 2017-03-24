 Adanaspor, Galatasaray'a hazırlanıyor – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    , 'a hazırlanıyor

    Adanaspor, Galatasaray'a hazırlanıyor

    , Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Osman Yereşen Tesisleri'nde yardımcı antrenör Ersin Aka yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, dayanaklılık çalışması ve dar alanda çift kale maçla sürdü.

    Daha sonra basına kapanan antrenmanda turuncu-beyazlı futbolcuların taktik çalışma yaptıkları belirtildi.

    İdmana, sakatlığı devam eden Brezilyalı forvet oyuncusu Reynaldo dos Santos Silva katılmazken, orta saha oyuncusu Cem Özdemir de takımdan ayrı koştu.

    , 3 Nisan Pazartesi günü Türk Telekom Arena'da 'a konuk olacak.

    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:27
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