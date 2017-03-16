 Umutsuzluk yok – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Umutsuzluk yok

    Umutsuzluk yok
    Ateş hattında sıkıntılı haftalar geçiren Adana'da Akhisar maçı öncesi defans , umut aşıladı. Pehlivan, "Önümüzde 10 maç var. 3 puanla çarpınca 30 puan yapıyor. Umutsuz olmaya gerek yok. Biz inanıyoruz, onların da inanması lazım" çağrısı yaptı.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:33
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