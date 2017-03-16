Umutsuzluk yok
Ateş hattında sıkıntılı haftalar geçiren Adana'da Akhisar maçı öncesi defans Halil İbrahim Pehlivan, umut aşıladı. Pehlivan, "Önümüzde 10 maç var. 3 puanla çarpınca 30 puan yapıyor. Umutsuz olmaya gerek yok. Biz inanıyoruz, onların da inanması lazım" çağrısı yaptı.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:33
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