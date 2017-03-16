Adanaspor'da Akhisar hazırlıkları sürdü
Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Akhisar Belediyespor ile 18 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adanaspor'un defans oyuncusu Ousmane Viera, Akhisar Belediyespor maçının ligde mücadelelerini sürdürmeleri için çok büyük önem taşıdığını söyledi.
Fildişi Sahilli futbolcu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, bu tür maçlarda mutlaka puan veya puanlar alınması gerektiğini aktararak "Akhisar Belediyespor bizim direkt rakibimiz. Bizim için kolay olmayacak bir maç. İmkansız diye bir şey yok. Biz mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Hafta sonu sahamızda 3 puan için savaşacağız." ifadelerini kullandı.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:25
- Aç adam istiyorum
Toplam 9
Yorum
metin danyildiz TUDOR önümüzdeki sezon daha basarılı arzulu koşan takım kurar ve takımı sampiyon yapar temennimiz bu
- 7 demir adam
Toplam 8
Yorum
GS bunların sebebi dursun değil aysal gibi fatih terim gibi adamlar aç gözünüde öyle bak sözleşmeli bütün adamlar fatih terimden kalma adamlar
- Fener'in ilacı Aykut hoca
Toplam 19
Yorum
FBLİ Hoca senin bu fener ve Aykut için bir planın var belli kendi çıkarlarınız için fenerbahçeyi yakacaksınız
Adanaspor'da Akhisar hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.