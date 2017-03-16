Adanaspor'da Akhisar hazırlıkları sürdü

Osman Yereşen Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan turuncu-beyazlı futbolcular 5'e 2 top kapma, pas ve taktik çalışması yaptı.

Adanaspor'un defans oyuncusu Ousmane Viera, Akhisar Belediyespor maçının ligde mücadelelerini sürdürmeleri için çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Fildişi Sahilli futbolcu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, bu tür maçlarda mutlaka puan veya puanlar alınması gerektiğini aktararak "Akhisar Belediyespor bizim direkt rakibimiz. Bizim için kolay olmayacak bir maç. İmkansız diye bir şey yok. Biz mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Hafta sonu sahamızda 3 puan için savaşacağız." ifadelerini kullandı.