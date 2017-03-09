 Adanaspor'a seyircisiz oynama cezası – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    'a seyircisiz oynama cezası

    Adanaspor'a seyircisiz oynama cezası

    Türkiye Futbol Federasyonu () Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), ekiplerinden 'a sahasında 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

    'den yapılan açıklamada, ligde ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 'a sahasında 2 maç seyircisiz oynama ile 150 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

    Öte yandan, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bazı Beşiktaş ve Kayserisporlu taraftarların elektronik kartlarının bir sonraki iç saha maçı için bloke edildiği aktarıldı.

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:15
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