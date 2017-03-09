Adanaspor'a seyircisiz oynama cezası

TFF'den yapılan açıklamada, ligde Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Adanaspor'a sahasında 2 maç seyircisiz oynama ile 150 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Öte yandan, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bazı Beşiktaş ve Kayserisporlu taraftarların elektronik kartlarının bir sonraki iç saha maçı için bloke edildiği aktarıldı.