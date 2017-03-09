Adanaspor'a seyircisiz oynama cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'a sahasında 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, ligde Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Adanaspor'a sahasında 2 maç seyircisiz oynama ile 150 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
Öte yandan, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bazı Beşiktaş ve Kayserisporlu taraftarların elektronik kartlarının bir sonraki iç saha maçı için bloke edildiği aktarıldı.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:15
- Kafana takma!
Toplam 28
Yorum
taraftar tam aziz sistemi üç beş ikiymiş dört dört ikiymiş hiç gerek yok kazanda nasıl kazanırsan kazan. gerisi teferruat.
- Galatasaray'a kötü haber!
Toplam 5
Yorum
canyavuz 30 yaşın üstü oyuncu alınırsa olacağı bu.bir gün adalesi çeker bir gün lif atar bir gün beli ağrır.15 maç oynar 17 maç yatar
- PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç men
Toplam 9
Yorum
nerde adalet tudora 1 mac ceza veriyorsan senol günese en az 3 mac vereceksin
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