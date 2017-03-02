 Adana’da zafer sözü – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Adana’da zafer sözü

    Adana’da zafer sözü
    Bu sezon ligde 7 kez rakip fileleri havalandıran ve Adanaspor'un en golcü ismi olan Magaye Gueye'den zafer sözü. Takımının lige tutunacağı iddia eden Senegalli futbolcu, "Konyaspor karşılaşması ile çıkışa geçeceğimize inanıyorum" açıklamasında bulundu.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:27
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