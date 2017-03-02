Adana’da zafer sözü
Bu sezon ligde 7 kez rakip fileleri havalandıran ve Adanaspor'un en golcü ismi olan Magaye Gueye'den zafer sözü. Takımının lige tutunacağı iddia eden Senegalli futbolcu, "Konyaspor karşılaşması ile çıkışa geçeceğimize inanıyorum" açıklamasında bulundu.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hücum çalıştıracak
Toplam 2
Yorum
Güner sana güvenimiz tam as kes istediğini yap bufutbolculara ne yapsan müstahaktır . seneye kur taş gibi kadro şu eldeki moruklarıda şutla
- F.Bahçe'ye Kayseri'de coşkulu karşılama
Toplam 20
Yorum
balcı başarısızlık zincirinde en büyük pay hakemlerin bursada 1düdükle 2 puanı çaldı hakem.hakemler fbnin puanlarını çalmasa durum farklı olurdu.
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 36
Yorum
titi renkliler oturun aglayın :D
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