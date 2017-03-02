Adana’da zafer sözü

Bu sezon ligde 7 kez rakip fileleri havalandıran ve Adanaspor'un en golcü ismi olan Magaye Gueye'den zafer sözü. Takımının lige tutunacağı iddia eden Senegalli futbolcu, "Konyaspor karşılaşması ile çıkışa geçeceğimize inanıyorum" açıklamasında bulundu.