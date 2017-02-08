 Adana hırslı – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Adana hırslı

    Adana hırslı
    DEVRE arasında görev aldığı Adanaspor'un başında çıktığı 3 maçta 7 puan kazanan teknik direktör Levent Şahin, turuncu- beyazlı takımın ligde kalacağına inandığını söyledi. Şahin, "Bütün şehirde bu takıma inanç gittikçe büyüyor. Oyuncularım ve ben zoru başaracağız" dedi.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:06
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