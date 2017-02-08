Adana hırslı
DEVRE arasında görev aldığı Adanaspor'un başında çıktığı 3 maçta 7 puan kazanan teknik direktör Levent Şahin, turuncu- beyazlı takımın ligde kalacağına inandığını söyledi. Şahin, "Bütün şehirde bu takıma inanç gittikçe büyüyor. Oyuncularım ve ben zoru başaracağız" dedi.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
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