Adana hırslı

DEVRE arasında görev aldığı Adanaspor'un başında çıktığı 3 maçta 7 puan kazanan teknik direktör Levent Şahin, turuncu- beyazlı takımın ligde kalacağına inandığını söyledi. Şahin, "Bütün şehirde bu takıma inanç gittikçe büyüyor. Oyuncularım ve ben zoru başaracağız" dedi.