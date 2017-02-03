Adanaspor’da mutlu günler
Adanaspor, Süper Lig'de son beş haftada rakiplerine kaybetmedi.
Son beş lig maçında iki galibiyet üç beraberlik alıp 9 puan toplayan Güney ekibi, özellikle Levent Şahin yönetimindeki son üç haftada Fenerbahçe ve Bursaspor deplasmanlarından dört puan ve iç sahada oynanan Kasımpaşa maçında üç puan çıkardı. Şahin son haftalardaki iyi oyunlarının karşılığını aldıklarını belirterek, "Taraftara, yönetime ve camiaya söz verdik. Bu takım ligde kalacak. Bütün savaşımız Adanaspor'un başarısı için" diye konuştu.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Adanaspor’da mutlu günler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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