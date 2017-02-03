 Adanaspor’da mutlu günler – Fotomaç – 03 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’da mutlu günler

    Adanaspor’da mutlu günler

    , 'de son beş haftada rakiplerine kaybetmedi.

    Son beş lig maçında iki galibiyet üç beraberlik alıp 9 puan toplayan Güney ekibi, özellikle yönetimindeki son üç haftada Fenerbahçe ve Bursaspor deplasmanlarından dört puan ve iç sahada oynanan Kasımpaşa maçında üç puan çıkardı. Şahin son haftalardaki iyi oyunlarının karşılığını aldıklarını belirterek, "Taraftara, yönetime ve camiaya söz verdik. Bu takım ligde kalacak. Bütün savaşımız 'un başarısı için" diye konuştu.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adanaspor’da mutlu günler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.