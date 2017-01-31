Kim tutar Adana’yı!
Süper Lig’de yükselen formuyla dikkat çeken Adanaspor sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı Roni ve Rodrigo ile devirdi. Son beş maçını kazanan Güney ekibi puanını 17 yapmayı başardı.
GOL PERDESİNİ RONİ AÇTI
Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Roni ve 62. dakikada Digao kaydetti. Kasımpaşa ise bulduğu pozisyonları gole çeviremeyince sahadan yenik olarak ayrılan taraf oldu. Alınan bu sonuçla birlikte Adanaspor Süper Lig'de puanını 17'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı.
ŞAHİN: HEM AKILLI HEM HIRSLI OYNADIK
Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Kasımpaşa'yı her iki devrede attıkları gollerle yendiklerini belirterek, kendileri için çok kritik bir maçı kazandıklarını söyledi. Şahin, "Kasımpaşa ligin en ters takımlarından biri. Buna rağmen akıllı ve hırslı oynayıp sonuca gittik. Biz bu ligde kalacağız" diye konuştu.
TARAFTARLA COŞTULAR
Adanaspor zorlu maçta Kasımpaşa'yı yenerken atılan iki golde de büyük sevinç yaşadı. Turuncu-beyazlı oyuncular maç sonrası ise taraftarlarıyla coşup, galibiyeti kutladı. 5 Ocak Stadı'nda sevinç görülmeye değerdi.
ADANA 5 MAÇTIR SÜPER...
Adanaspor Süper Lig'de son beş haftada rakiplerine kaybetmedi. Son beş lig maçında iki galibiyet üç beraberlik alıp 9 puan toplayan Adanaspor, özellikle son iki haftada Fenerbahçe ve Bursaspor deplasmanlarından dört puan çıkardı. Güney ekibi dün başarılı bir oyundan sonra Kasımpaşa'yı da mağlup etti ve 17 puana ulaştı ancak ateş hattından kurtulmayı başaramadı.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:08
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
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