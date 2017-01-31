 Kim tutar Adana’yı! – Fotomaç – 31 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kim tutar Adana’yı!

    Kim tutar Adana’yı!

    ’de yükselen formuyla dikkat çeken sahasında konuk ettiği ’yı Roni ve Rodrigo ile devirdi. Son beş maçını kazanan Güney ekibi puanını 17 yapmayı başardı.

    'de ateş hattından kurtulmak isteyen Adanaspor evinde Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Teknik direktörlüğe Levent Şahin geldikten sonra çıkış yakalayan Güney ekibi böylece 5 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

    GOL PERDESİNİ RONİ AÇTI
    'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Roni ve 62. dakikada Digao kaydetti. Kasımpaşa ise bulduğu pozisyonları gole çeviremeyince sahadan yenik olarak ayrılan taraf oldu. Alınan bu sonuçla birlikte Adanaspor Süper Lig'de puanını 17'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı.

    ŞAHİN: HEM AKILLI HEM HIRSLI OYNADIK
    Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, 'yı her iki devrede attıkları gollerle yendiklerini belirterek, kendileri için çok kritik bir maçı kazandıklarını söyledi. Şahin, "Kasımpaşa ligin en ters takımlarından biri. Buna rağmen akıllı ve hırslı oynayıp sonuca gittik. Biz bu ligde kalacağız" diye konuştu.

    TARAFTARLA COŞTULAR
    Adanaspor zorlu maçta Kasımpaşa'yı yenerken atılan iki golde de büyük sevinç yaşadı. Turuncu-beyazlı oyuncular maç sonrası ise taraftarlarıyla coşup, galibiyeti kutladı. 5 Ocak Stadı'nda sevinç görülmeye değerdi.

    ADANA 5 MAÇTIR SÜPER...
    Adanaspor Süper Lig'de son beş haftada rakiplerine kaybetmedi. Son beş lig maçında iki galibiyet üç beraberlik alıp 9 puan toplayan Adanaspor, özellikle son iki haftada Fenerbahçe ve Bursaspor deplasmanlarından dört puan çıkardı. Güney ekibi dün başarılı bir oyundan sonra Kasımpaşa'yı da mağlup etti ve 17 puana ulaştı ancak ateş hattından kurtulmayı başaramadı.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kim tutar Adana’yı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.