Halil İbrahim Pehlivan Adanaspor’da
Adanaspor, Gençlerbirliği’nde forma giyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan’ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile görüşen Halil İbrahim Pehlivan, kendisini sezon sonuna kadar turuncu-beyazlı renklere bağlayan anlaşmayı imzaladı. Pehlivan, hedefleri olan bir takıma geldiğini ifade ederek, Adanaspor camiasına katkı sağlamak için sabırsızlandığını kaydetti.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tolgay ve Orellana temasları sürüyor
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Yorum
54 imparatorluğu ikiside gereksiz
- Yanal: Üreten oyuncu gerek
Toplam 1
Yorum
54 imparatorluğu hedef 2023... bu tarihe kadar senden 2,şenol güneşten 2 şampiyonluk bekliyoruz hocam.
- Yeni stada Aker ruhu
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Yorum
54 imparatorluğu şenol güneş spor kompleksi-*bein sports arena
Halil İbrahim Pehlivan Adanaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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