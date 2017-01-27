Reynaldo bombası!

Süper Lig'de son 4 haftada topladığı 8 puanla dipten kurtulan Adanaspor, transferde de nokta atışları yapıyor. Turuncu-beyazlılar bir süredir görüşme halinde oldukları Azerbaycan'ın Karabağ takımında oynayan Reynaldo dos Santos Silva ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Takımıyla sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Brezilyalı golcü bu sezon Karabağ'da 14'ü ilk 11, 21 maçta 6 gol attı.



Karabağ'a 2013'te Anderlecht'ten transfer olan Sambacı, 40 karşılaşmada 24 gol kaydetti.



SÜPER İKİLİ OLUR

Toros Kaplanları, Brezilya'da Recife altyapısından yetişen Reynaldo'yu Avrupa takımlarının elinden kaparak büyük bir transfer operasyonuna imza atmış oldu. Turuncu-beyazlı taraftarlar sosyal medyada; Reynaldo'nun Adanaspor'da son 3 maçta 3 gol atan, takımın 6 golle en golcü ismi Senegalli Magaye Gueye'yle süper bir ikili oluşturacağı görüşünde hemfikirler.



'HER MAÇIMIZ FİNAL'

Toros Kaplanları'nda Başakşehir ve Fenerbahçe beraberlikleri ile son Bursa zaferindeki golleriyle çıkış yapan Magaye Gueye, Kasımpaşa maçının önemine değinerek her maçın final olduğunu belirtti.



EDGAR GİTTİ, PEHLİVAN GELDİ

Sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Wasl Dubai'den aldığı Brezilyalı golcü Edgar Bruno da Silva ile yollarını ayıran Adana, G.Birliği'nin 23 yaşındaki sol beki Halil İbrahim Pehlivan'ı kiraladı.

