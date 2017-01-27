 Adanaspor'a Brezilyalı forvet – Fotomaç – 27 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'a Brezilyalı forvet

    Adanaspor'a Brezilyalı forvet

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , Azerbaycan Premier Ligi takımlarından Karabağ'ın forveti 'yı transfer etti.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

    Sol kanatta ve santrfor mevkisinde görev yapan 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Reynaldo, 'a transfer olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    "Adanaspor köklü bir camia. Burada olduğum için çok mutluyum. Uzun yıllar Azerbaycan'da yaşadım. Türkiye'ye yabancı değilim, ikisi kardeş ülke. Burada başarılı işler yapmaya geldim. Başkanımız Bayram Akgül ve transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adanaspor'a Brezilyalı forvet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.