Kaplanlar’ı Magaye taşıyor
Adanaspor bu sezon Süper Lig'de 18 maç sonunda 16 gol attı. Takımın gole en çok katkı yapan oyuncusu Magaye Gueye oldu.
Senegalli futbolcu, altı gol atarken arkadaşlarına da beş gol pası verdi. Toplamda atılan 16 golün 11 tanesine doğrudan katkı yaptı. Güney ekibinin yönetimi ise transfer çalışmalarını sürdürüyor.
ADANA SİFTAH YAPTI
Adanaspor bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk deplasman galibiyetini Bursaspor karşısında aldı. Bursaspor önünde dış sahada 1-0 kazanıp üç puan alan Güney ekibi, öncesinde deplasmanda oynadığı sekiz maçın sadece üç tanesini berabere bitirip ve 3 puan toplamıştı. Adanaspor yeni teknik direktörü Levent Şahin ile oynadığı futbolla da alkışlanmaya başlandı.
ADANA SİFTAH YAPTI
Adanaspor bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk deplasman galibiyetini Bursaspor karşısında aldı. Bursaspor önünde dış sahada 1-0 kazanıp üç puan alan Güney ekibi, öncesinde deplasmanda oynadığı sekiz maçın sadece üç tanesini berabere bitirip ve 3 puan toplamıştı. Adanaspor yeni teknik direktörü Levent Şahin ile oynadığı futbolla da alkışlanmaya başlandı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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