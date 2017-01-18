Adana’dan büyük söz
Süper Lig'de haftayı F.Bahçe beraberliğiyle kapatan Adana'dan iddialı sözler.
Kadıköy'deki maçta kalesinde devleşen Itandje ile fileleri havalandıran Roni ve Gueye, umut dolu açıklamalar yaptı. 34 yaşındaki file bekçisi Itandje, görevini yapmaya çalıştığını belirtip, "F.Bahçe gibi bir takıma karşı oynadığımız futbol gelecek maçlar öncesi çok önemliydi. Ligde kalacağımıza olan inancım yüksek" dedi. Gueye ikinci yarıda golerine devam edeceğinin sözünü verirken, Roni ise şunları söyledi:
GALİBİYET KAÇTI
"En az kayıpla yolumuza devam edeceğiz. Özellikle taraftarlarımızın önünde oynayacağımız karşılaşmalarda puan kaybına tahammülümüz yok. F.Bahçe'ye karşı galibiyeti kaçırdığımızı net bir şekilde söyleyebilirim. Bu futbolumuz devam ettiği sürece bu Süper Lig'den düşmeyi aklımızın ucundan bile geçirmeyiz.
GALİBİYET KAÇTI
"En az kayıpla yolumuza devam edeceğiz. Özellikle taraftarlarımızın önünde oynayacağımız karşılaşmalarda puan kaybına tahammülümüz yok. F.Bahçe'ye karşı galibiyeti kaçırdığımızı net bir şekilde söyleyebilirim. Bu futbolumuz devam ettiği sürece bu Süper Lig'den düşmeyi aklımızın ucundan bile geçirmeyiz.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
Adana’dan büyük söz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.