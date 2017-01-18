Adana’dan büyük söz

Süper Lig'de haftayı F.Bahçe beraberliğiyle kapatan Adana'dan iddialı sözler.

Kadıköy'deki maçta kalesinde devleşen Itandje ile fileleri havalandıran Roni ve Gueye, umut dolu açıklamalar yaptı. 34 yaşındaki file bekçisi Itandje, görevini yapmaya çalıştığını belirtip, "F.Bahçe gibi bir takıma karşı oynadığımız futbol gelecek maçlar öncesi çok önemliydi. Ligde kalacağımıza olan inancım yüksek" dedi. Gueye ikinci yarıda golerine devam edeceğinin sözünü verirken, Roni ise şunları söyledi:



GALİBİYET KAÇTI

"En az kayıpla yolumuza devam edeceğiz. Özellikle taraftarlarımızın önünde oynayacağımız karşılaşmalarda puan kaybına tahammülümüz yok. F.Bahçe'ye karşı galibiyeti kaçırdığımızı net bir şekilde söyleyebilirim. Bu futbolumuz devam ettiği sürece bu Süper Lig'den düşmeyi aklımızın ucundan bile geçirmeyiz.