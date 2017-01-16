 Roni altı hafta sonra attı – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    altı hafta sonra attı

    Roni altı hafta sonra attı
    Adanaspor'u Kadıköy'de 2-1 öne geçiren golün altına imza atan , 6 haftalık suskunluğunu bozdu. Sağ çaprazdan ceza sahasına girip Volkan'ı avlayan 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha, en son 6 Kasım'da Rize'de 2-2 biten Rizespor maçında takımının gollerini kaydetmişti. Sezon başında Sao Paulo'dan kiralanan Roni, gol sayısını 3'e yükseltti. Tecrübeli oyuncunun yerine 84'te Emre Uruç oyuna girdi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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