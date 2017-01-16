Roni altı hafta sonra attı
Adanaspor'u Kadıköy'de 2-1 öne geçiren golün altına imza atan Roni, 6 haftalık suskunluğunu bozdu. Sağ çaprazdan ceza sahasına girip Volkan'ı avlayan 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha, en son 6 Kasım'da Rize'de 2-2 biten Rizespor maçında takımının gollerini kaydetmişti. Sezon başında Sao Paulo'dan kiralanan Roni, gol sayısını 3'e yükseltti. Tecrübeli oyuncunun yerine 84'te Emre Uruç oyuna girdi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kadıköy'de derin sessizlik
Toplam 1
Yorum
tek çare başkan bıraksın tribünler dolar
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Toplam 56
Yorum
yaşar köşk ozan tufan bu takıma ne katkı sağlıyor bilen varsa anlatsın. kime sorsam beğenmiyor ama bizim tek. dir. ler nedense vaz geçemiyorlar .
- Chedjou Trabzonspor yolunda
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ts ts almaz
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