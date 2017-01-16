Adana’da defansın göbeği yerle bir oldu
Adanaspor'un iki Brezilyalı stoperi de cezalı duruma düştü. Ramos ve Didi gördükleri sarı kartlar sonrası deplasmandaki Bursa maçında oynayamayacak. Öte yandan turuncu-beyazlılar'da Palmeiras'tan transfer edilen 23 yaşındaki golcü Vinicius Santos Silva, lisansı yetişmediği için maçta oynayamadı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
tek çare başkan bıraksın tribünler dolar
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Toplam 56
Yorum
yaşar köşk ozan tufan bu takıma ne katkı sağlıyor bilen varsa anlatsın. kime sorsam beğenmiyor ama bizim tek. dir. ler nedense vaz geçemiyorlar .
- Chedjou Trabzonspor yolunda
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ts ts almaz
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