Adana’da defansın göbeği yerle bir oldu

Adanaspor'un iki Brezilyalı stoperi de cezalı duruma düştü. Ramos ve Didi gördükleri sarı kartlar sonrası deplasmandaki Bursa maçında oynayamayacak. Öte yandan turuncu-beyazlılar'da Palmeiras'tan transfer edilen 23 yaşındaki golcü Vinicius Santos Silva, lisansı yetişmediği için maçta oynayamadı.