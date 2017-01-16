 Adana’da defansın göbeği yerle bir oldu – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Adana’da defansın göbeği yerle bir oldu

    Adana’da defansın göbeği yerle bir oldu
    Adanaspor'un iki Brezilyalı stoperi de cezalı duruma düştü. Ramos ve Didi gördükleri sarı kartlar sonrası deplasmandaki Bursa maçında oynayamayacak. Öte yandan turuncu-beyazlılar'da Palmeiras'tan transfer edilen 23 yaşındaki golcü Vinicius Santos Silva, lisansı yetişmediği için maçta oynayamadı.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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