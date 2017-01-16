15 golün 10’u eskilerden

SÜPER Lig'in yenisi Adanaspor, F.Bahçe ağlarını iki kez havalandırarak gol sayısını 15'e yükseltti. Bu 15 golün 10'u ise geçen sezon da takımda yer alan isimlerden geldi. Eskilerden Gueye (5), Cem (2), Tevfik, Ahmet ve Renan'ın dışında yeni transferlerden sadece Roni (3) ve Diniz (3) takımına gol katkısı verdi.