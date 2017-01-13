Reynaldo Adana'ya
Güney ekibi, Azerbaycan ekiplerinden Karabağ’ın Brezilyalı santrforu Reynaldo dos Santos Silva’yı almak için yoğun çaba harcıyor
Adanaspor 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Levent Şahin'in raporu doğrultusunda, kadrosuna forvet takviye edecek olan Turuncu-Beyazlı yönetim, Azerbaycan ekiplerinden Karabağ'ın Brezilyalı santrforu Reynaldo dos Santos Silva'ya talip oldu. Reynaldo için Karabağ'a teklif sunan Adana temsilcisi birkaç gün içerisinde bu transferi sonuçlandırmak amacında. 27 yaşındaki Sambacı bu sezon Karabağ'da 14'ü ilk 11, 21 maçta görev alırken 6 kez rakip ağları havalandırdı. Yüksek tekniğiyle tanınıyor.
LEVENT ŞAHİN ONAYLADI
Reynaldo için geçtiğimiz hafta içerisinde Gençlerbirliği devreye girmiş fakat transfer sonuçlanamamıştı. Teknik direktör Levent Şahin ise yaptığı açıklamada hücum bölgesinde sorunları olduğunu belirterek, "Mutlaka bir golcü alacağız. Reynaldo listemizde olan isimlerden biri. Yönetim transferi bitirmek istiyor. Aksilik çıkarsa başka isimlere yöneleceğiz" ifadesini kullandı.
MALİYETİ 14 MİLYON TL
Antalyaspor'un transfer ettiği Brezilyalı Sandro Ranieri'nin yıllık 1 milyon euro kazanacağı, 3.5 yıllık maliyetinin ise 14 milyon TL olacağı açıklandı. 27 yaşındaki oyuncu maç başı ücret ve başarı primi de alacak.
LEVENT ŞAHİN ONAYLADI
Reynaldo için geçtiğimiz hafta içerisinde Gençlerbirliği devreye girmiş fakat transfer sonuçlanamamıştı. Teknik direktör Levent Şahin ise yaptığı açıklamada hücum bölgesinde sorunları olduğunu belirterek, "Mutlaka bir golcü alacağız. Reynaldo listemizde olan isimlerden biri. Yönetim transferi bitirmek istiyor. Aksilik çıkarsa başka isimlere yöneleceğiz" ifadesini kullandı.
MALİYETİ 14 MİLYON TL
Antalyaspor'un transfer ettiği Brezilyalı Sandro Ranieri'nin yıllık 1 milyon euro kazanacağı, 3.5 yıllık maliyetinin ise 14 milyon TL olacağı açıklandı. 27 yaşındaki oyuncu maç başı ücret ve başarı primi de alacak.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Reynaldo Adana'ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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