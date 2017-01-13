Reynaldo Adana'ya

Güney ekibi, Azerbaycan ekiplerinden Karabağ’ın Brezilyalı santrforu Reynaldo dos Santos Silva’yı almak için yoğun çaba harcıyor

Adanaspor 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Levent Şahin'in raporu doğrultusunda, kadrosuna forvet takviye edecek olan Turuncu-Beyazlı yönetim, Azerbaycan ekiplerinden Karabağ'ın Brezilyalı santrforu Reynaldo dos Santos Silva'ya talip oldu. Reynaldo için Karabağ'a teklif sunan Adana temsilcisi birkaç gün içerisinde bu transferi sonuçlandırmak amacında. 27 yaşındaki Sambacı bu sezon Karabağ'da 14'ü ilk 11, 21 maçta görev alırken 6 kez rakip ağları havalandırdı. Yüksek tekniğiyle tanınıyor.



LEVENT ŞAHİN ONAYLADI

Reynaldo için geçtiğimiz hafta içerisinde Gençlerbirliği devreye girmiş fakat transfer sonuçlanamamıştı. Teknik direktör Levent Şahin ise yaptığı açıklamada hücum bölgesinde sorunları olduğunu belirterek, "Mutlaka bir golcü alacağız. Reynaldo listemizde olan isimlerden biri. Yönetim transferi bitirmek istiyor. Aksilik çıkarsa başka isimlere yöneleceğiz" ifadesini kullandı.



MALİYETİ 14 MİLYON TL

Antalyaspor'un transfer ettiği Brezilyalı Sandro Ranieri'nin yıllık 1 milyon euro kazanacağı, 3.5 yıllık maliyetinin ise 14 milyon TL olacağı açıklandı. 27 yaşındaki oyuncu maç başı ücret ve başarı primi de alacak.