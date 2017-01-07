Itandje Adanaspor'da
Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor, Kamerunlu kaleci Charles Itandje ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, son olarak Gaziantepspor forması giyen Itandje, Başkan Bayram Akgül'ün de katıldığı törende, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Itandje, "Adanaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu büyük camiaya hizmet etme fırsatı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Itandje, daha önce Spor Toto Süper Lig takımları Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor'da forma giydi.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:24
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Toplam 2
Yorum
61 hakettiler ya alsınlar
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Yorum
korkmaz anlasmasi var sneijderin 7,5 milyona serbest ama gitmek istemiyor sanirim.bu sene kalsin sezon sonu giderse o baska.
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Toplam 11
Yorum
züleyha geç kalındı bence bu futbolcu hiç alınmayacaktı boş transferler yazık paralara
Itandje Adanaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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