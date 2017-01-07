 Itandje Adanaspor'da – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Itandje 'da

    Itandje Adanaspor'da

    Spor Toto Süper Lig ekibi , Kamerunlu kaleci ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, son olarak Gaziantepspor forması giyen Itandje, Başkan Bayram Akgül'ün de katıldığı törende, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

    İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Itandje, "'a geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu büyük camiaya hizmet etme fırsatı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

    Itandje, daha önce Spor Toto Süper Lig takımları Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor'da forma giydi.

    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:24
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