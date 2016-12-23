Adanaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik sorumlu Eyüp Arın yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

İdmanın ikinci bölümünde taktiksel organizasyonlar üzerinde duran Arın'ın, çalışma sırasında oyunculara sık sık uyarılarda bulunduğu gözlendi.

Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-beyazlılar, tesislerde kampa girdi.