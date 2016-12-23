 Adanaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    , maçına hazır

    Adanaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

    , 'in 16. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik sorumlu Eyüp Arın yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

    İdmanın ikinci bölümünde taktiksel organizasyonlar üzerinde duran Arın'ın, çalışma sırasında oyunculara sık sık uyarılarda bulunduğu gözlendi.

    maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-beyazlılar, tesislerde kampa girdi.

    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:33
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