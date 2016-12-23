Adanaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır
Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik sorumlu Eyüp Arın yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
İdmanın ikinci bölümünde taktiksel organizasyonlar üzerinde duran Arın'ın, çalışma sırasında oyunculara sık sık uyarılarda bulunduğu gözlendi.
Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-beyazlılar, tesislerde kampa girdi.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:33
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
Adanaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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