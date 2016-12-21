 Adana’da bayram – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Adana’da bayram

    Adana’da bayram
    Süper Lig'de tam 9 hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan 'da yüzler gülüyor. Teknik direktör , 3 puan özlemine son verdikleri için mutlu olduklarını belirtip, "Şimdi artık tek hedefimiz lider Başakşehir'den puan alıp, çıkışımızı sürdürmek" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:10
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