Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direkör Krunoslav Jurcic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Akhisar Belediyespor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, kondisyoner Vedran Naglic nezaretinde yenileme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Diğer futbolcular dar alanda çift kale maçın ardından şut çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlıkları geçen Cem Özdemir, Canberk Dilaver, Yiğitcan Gölboyu takımla çalışmalarını sürdürürken, Barış Memiş salonda kuvvet çalışması yaptı. Renan Diniz ise dizinde ağrı hissetmesi nedeniyle antrenmana katılmadı. Renan Diniz'in bugün çekilecek MR sonucunda durumu netlik kazanacak.