Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray i·le 29 Ekim Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direkör Krunoslav Jurcic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı.
Akhisar Belediyespor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, kondisyoner Vedran Naglic nezaretinde yenileme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Diğer futbolcular dar alanda çift kale maçın ardından şut çalışması gerçekleştirdi.
Sakatlıkları geçen Cem Özdemir, Canberk Dilaver, Yiğitcan Gölboyu takımla çalışmalarını sürdürürken, Barış Memiş salonda kuvvet çalışması yaptı. Renan Diniz ise dizinde ağrı hissetmesi nedeniyle antrenmana katılmadı. Renan Diniz'in bugün çekilecek MR sonucunda durumu netlik kazanacak.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:24
- Trabzonspor'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Toplam 7
Yorum
Harun Futbolcuyu tehditle elinde tutamazsın. Biz Trabzonspor'un geçmişte İstanbula transfer oluyorsun deyip futbolcuları kandırdığını biliriz.
- Trabzonspor'dan ceza açıklaması
Toplam 3
Yorum
AlayinaGider Trabzonspor ne zaman iyiye gitmeye başlasa malum kişiler işbaşi yapiyor ve önünü kesmeye çalışıyor.BU FİLMİ DAHA ÖNCE İZLEMİŞTİK.
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
Toplam 71
Yorum
54 imparatorluğu yaptığı yanlışın cezasını çekecek.bunu savunan olamaz herhalde.zaten milli takımın önemli maçı yok bu arada
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