 Pektemek için kiralık önerisi – Fotomaç – 14 Ağustos 2016
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Pektemek için kiralık önerisi

    Pektemek için kiralık önerisi

    Süper Lig'in yeni takımı , 'ın golcüsü Mustafa Pektemek'i kiralık olarak almak istiyor. Güney ekibi yönetimi bu amaçla Beşiktaş yönetimine teklif sunacak. Yabancı oyuncu arayışı da sürüyor.

    1. 14 Ağustos 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 09:49
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