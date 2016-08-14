Pektemek için kiralık önerisi

Süper Lig'in yeni takımı Adanaspor, Beşiktaş'ın golcüsü Mustafa Pektemek'i kiralık olarak almak istiyor. Güney ekibi yönetimi bu amaçla Beşiktaş yönetimine teklif sunacak. Yabancı oyuncu arayışı da sürüyor.