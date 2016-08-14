Pektemek için kiralık önerisi
- 14 Ağustos 2016, Pazar
- Güncelleme: 09:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 5 dakikada işlem tamam
Toplam 2
Yorum
eh be Arkadaş bu araziden tam olarak ne kadar gelecek.508mil TL gelecek mi gelmeyecek mi?Hem ayrıca $ ve € konuşuluyordu 3-4 ay evvel,şimid TL old
- ''Bana ‘Umut’ deme''
Toplam 1
Yorum
NASİBEYN VOLKAN SENİN Kİ ÇEKEMEMEZLİK ARKADAŞ BUNU DÜNYA ALEM GÖRÜYO
- 5 dakikada işlem tamam
Toplam 2
Yorum
emrah başkan borcu temizlesin bankalara ödenen faiz kalksın bak o ödenen faizlerle neler yapılıyor.
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