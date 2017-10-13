Millilerden buruk veda

U17 Milli Takımımız, Hindistan'da yapılan Dünya Kupası'na yenilgiyle veda etti. Grubun son maçında Paraguay ile karşılaşan ay-yıldızlı ekibimiz, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Milliler; Bogado, Cardozo ve Galeano'nun gollerine Kerem Atakan ile karşılık verdi. Grup maçlarında Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kalan, Mali'ye de 3-0 yenilen Türkiye, 1 puanla turnuvaya veda etti. Tüm maçlarını kazanan Paraguay 9 puanla lider, Mali ise 6 puanla son 16 turuna kaldı.