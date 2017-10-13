Millilerden buruk veda
U17 Milli Takımımız, Hindistan'da yapılan Dünya Kupası'na yenilgiyle veda etti. Grubun son maçında Paraguay ile karşılaşan ay-yıldızlı ekibimiz, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Milliler; Bogado, Cardozo ve Galeano'nun gollerine Kerem Atakan ile karşılık verdi. Grup maçlarında Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kalan, Mali'ye de 3-0 yenilen Türkiye, 1 puanla turnuvaya veda etti. Tüm maçlarını kazanan Paraguay 9 puanla lider, Mali ise 6 puanla son 16 turuna kaldı.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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