 Millilerden buruk veda – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Millilerden buruk veda

    Millilerden buruk veda
    U17 Milli Takımımız, Hindistan'da yapılan Dünya Kupası'na yenilgiyle veda etti. Grubun son maçında Paraguay ile karşılaşan ay-yıldızlı ekibimiz, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Milliler; Bogado, Cardozo ve Galeano'nun gollerine Kerem Atakan ile karşılık verdi. Grup maçlarında Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kalan, Mali'ye de 3-0 yenilen Türkiye, 1 puanla turnuvaya veda etti. Tüm maçlarını kazanan Paraguay 9 puanla lider, Mali ise 6 puanla son 16 turuna kaldı.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:02
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