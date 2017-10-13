En büyük ödül milletin sevgisi

SPOR Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonu Ampute Milli takımı ile ilgili konuştu. Bakanlık olarak yönetmeliğe uygun bir ödül vereceklerini belirten Bakan Bak, "Çeşitli kurum ve kuruluşların talepleri de var. Bu konular çerçevesinde ödül alacaklar. Ama onların en büyük ödülü bana göre bu milletin sevgisini kazanmaları. Aslan yürekli çocuklarımız, milletini, vatanını ne kadar sevdiklerini, ülkenin ferdi olarak nasıl bütün şartlara rağmen hizmet edebileceklerini yüreklerini koyarak gösterdiler" açıklamasında bulundu.