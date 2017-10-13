En büyük ödül milletin sevgisi
SPOR Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonu Ampute Milli takımı ile ilgili konuştu. Bakanlık olarak yönetmeliğe uygun bir ödül vereceklerini belirten Bakan Bak, "Çeşitli kurum ve kuruluşların talepleri de var. Bu konular çerçevesinde ödül alacaklar. Ama onların en büyük ödülü bana göre bu milletin sevgisini kazanmaları. Aslan yürekli çocuklarımız, milletini, vatanını ne kadar sevdiklerini, ülkenin ferdi olarak nasıl bütün şartlara rağmen hizmet edebileceklerini yüreklerini koyarak gösterdiler" açıklamasında bulundu.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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