ÜMİT MİLLİ'DE SESSİZ MAÇ

Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki karşılaşmada Macaristan ile 0-0 berabere kaldı.

Grupta deplasmanda oynadığı ilk 2 maçta Belçika ile golsüz berabere kalan, Kıbrıs Rum Kesimi'ne ise 2-1 yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Macaristan'ı ağırladı.

10. dakikada Macaristan gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Szoboszlai'nin sert şutunda top, direğe çarparak dışarı çıktı.

13. dakikada Türkiye tehlikeli geldi. Mehmet Çelik'in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda ağlara giden topu Macaristan savunması çizgiden çıkardı.

25. dakikada Macar oyuncu Kecskes'in Kubilay Kanatsızkuş'a yaptığı faul sonucunda Türkiye serbest vuruş kazandı. Orkan Çınar'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak oyun alanına döndü.

Kalan bölümünde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla grupta ikinci beraberliğini yaşayan Türkiye, puanını 2'ye çıkardı. Grupta oynadığı ilk maçta Malta'yı 2-1 mağlup eden Macaristan ise 4 puana yükseldi.

Öte yandan karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu, tribünden takip etti.

Türkiye: Muhammed Şengezer, Kerim Alıcı, Ertuğrul Ersoy, Merih Demiral, Mehmet Çelik, Dorukhan Toköz, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Ömür, Orkan Çınar (Dk. 77 Alican Özfesli), Deniz Hümmet (Dk. 66 Oğulcan Çağlayan), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 72 Melih Okutan)

Macaristan: Demjen, Szivacski, Kecskes, Lenzser, Szalai (Dk. 90 Spandler), Vida, Gazdag, Zsoter, Szoboszlai (Dk. 57 Bence Toth), Korozman, Biro (Dk. 75 Makrai)

Sarı kartlar: Dk. 45 Dorukhan Toköz (Türkiye), Dk. 78 Gazdag (Macaristan)