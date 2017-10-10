ÜMİT MİLLİ'DE SESSİZ MAÇ
Ümit Milli Takımımız, 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki karşılaşmada Macaristan ile golsüz berabere kaldı.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki karşılaşmada Macaristan ile 0-0 berabere kaldı.
Grupta deplasmanda oynadığı ilk 2 maçta Belçika ile golsüz berabere kalan, Kıbrıs Rum Kesimi'ne ise 2-1 yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Macaristan'ı ağırladı.
10. dakikada Macaristan gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Szoboszlai'nin sert şutunda top, direğe çarparak dışarı çıktı.
13. dakikada Türkiye tehlikeli geldi. Mehmet Çelik'in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda ağlara giden topu Macaristan savunması çizgiden çıkardı.
25. dakikada Macar oyuncu Kecskes'in Kubilay Kanatsızkuş'a yaptığı faul sonucunda Türkiye serbest vuruş kazandı. Orkan Çınar'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak oyun alanına döndü.
Kalan bölümünde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla grupta ikinci beraberliğini yaşayan Türkiye, puanını 2'ye çıkardı. Grupta oynadığı ilk maçta Malta'yı 2-1 mağlup eden Macaristan ise 4 puana yükseldi.
Öte yandan karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu, tribünden takip etti.
Türkiye: Muhammed Şengezer, Kerim Alıcı, Ertuğrul Ersoy, Merih Demiral, Mehmet Çelik, Dorukhan Toköz, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Ömür, Orkan Çınar (Dk. 77 Alican Özfesli), Deniz Hümmet (Dk. 66 Oğulcan Çağlayan), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 72 Melih Okutan)
Macaristan: Demjen, Szivacski, Kecskes, Lenzser, Szalai (Dk. 90 Spandler), Vida, Gazdag, Zsoter, Szoboszlai (Dk. 57 Bence Toth), Korozman, Biro (Dk. 75 Makrai)
Sarı kartlar: Dk. 45 Dorukhan Toköz (Türkiye), Dk. 78 Gazdag (Macaristan)
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 20:34
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''GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ''
Toplam 8
Yorum
zz61 yeni tarz 2010-2011 ler yaşanabilir bu adam kulüp kurtarma konusunda başarılı(!) hem artık deneyimli.kalmalı.Türk futbolu mu haha güldürmeyn
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TOLGA ZENGİN'DEN ANLAMLI ZİYARET
Toplam 2
Yorum
vbds dışrıdn olduğun kdr shdn olsydın en iyi klci olurdun tolg
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Eski futbolcular terörist başı Gülen ile aynı karede
Toplam 5
Yorum
galahhh ya bu fetöcüller hep galatasaraylimis
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