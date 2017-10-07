 HİNDİSTAN'A PUANLA BAŞLADIK – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    HİNDİSTAN'A PUANLA BAŞLADIK

    HİNDİSTAN'A PUANLA BAŞLADIK
    Hindistan'da düzenlenen FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye, B Grubu'nda ilk maçında Y.Zelanda ile 1-1 berabere kaldı. Gençlerimiz, 18. dakikada Ahmet Kutucu'nun golüyle öne geçerken, 58'de Max Mata'nın golüne engel olamadı. 17 Yaş Altı Milli Takımımız, ikinci maçında 9 Ekim Pazartesi günü saat 14.30'da Mali ile yapacak.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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