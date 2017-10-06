LUCESCU’NUN HATASI PAHALIYA MAL OLDU
2018 Dünya Kupası yolunda Eskişehir'de oynanan kritik İzlanda maçı öncesinde Lucescu'dan hayatı bir hata geldi ve bu hata gruptan çıkma şansımızı tamamen bitirdi.
SERDAR AZİZ TRİBÜNDE
İzlanda maçından saatler önce Türkiye'nin 18 kişilik maç kadrosu belli olduğunda kadroyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rumen teknik adam şu anda Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın formda stoperi Serdar Aziz'e kadroda yer vermedi.
MEHMET TOPAL YİNE STOPERDE
Lucescu, Serdar Aziz yerine Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da daha önce de stoper mesvkinde oynayan ve eleştirilere maruz kalan Mehmet Topal'ı bu bölgede görevlendirdi.
GEREKÇE İLGİNÇ
Soyunma odasında bu konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Lucescu'nun bu tercihinin ilginç gerekçesi ortaya çıktı. Rumen teknik adamın, Serdar Aziz ve Cengiz Ünder'i 9 Ekim'deki Finlandiya maçını düşünerek oynatmadığı ve bu iki oyuncuyu o maç için sakladığı öğrenildi.
FİNLANDİYA MAÇININ ANLAMI KALMADI
Fakat Türkiye, İzlanda'ya 3-0 yenildi, gruptaki diğer maçta Hırvatistan Finlandiya ile 1-1 berabere kaldı ve Ukrayna ise Kosava'yı 2-0 yendiği için gruptan çıkma şansımız tamamen sona erdi ve bu maçta saklanan iki oyuncunun oynayacağı Finlandiya maçı formalite maçı haline geldi.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:42
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
egeli beşiktaslı arkadaslar sizin taraftarlığınızı takdir ederim ama dünyada bir etkiniz yok kabul edin hatta liste yayınlandı fener vardı listede
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ emre bolun akrabası mısın ? haberin yoksa söylüyeyim caner gökhan lens beşiktaşta söylüyrum gidip fenerumda arama diye roben nerede ? vasıf!
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TALISCA'NIN TAKIMI TÜRKİYE'YE GELDİ
Toplam 2
Yorum
Bk sen neye takıldın tosun, mevzu bambaşka yaptığı şey bir sosyal hizmet bir vefa kısaca renklilerin anlayamacağı konular
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