LUCESCU’NUN HATASI PAHALIYA MAL OLDU

SERDAR AZİZ TRİBÜNDE

İzlanda maçından saatler önce Türkiye'nin 18 kişilik maç kadrosu belli olduğunda kadroyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rumen teknik adam şu anda Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın formda stoperi Serdar Aziz'e kadroda yer vermedi.

MEHMET TOPAL YİNE STOPERDE

Lucescu, Serdar Aziz yerine Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da daha önce de stoper mesvkinde oynayan ve eleştirilere maruz kalan Mehmet Topal'ı bu bölgede görevlendirdi.

GEREKÇE İLGİNÇ

Soyunma odasında bu konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Lucescu'nun bu tercihinin ilginç gerekçesi ortaya çıktı. Rumen teknik adamın, Serdar Aziz ve Cengiz Ünder'i 9 Ekim'deki Finlandiya maçını düşünerek oynatmadığı ve bu iki oyuncuyu o maç için sakladığı öğrenildi.

FİNLANDİYA MAÇININ ANLAMI KALMADI

Fakat Türkiye, İzlanda'ya 3-0 yenildi, gruptaki diğer maçta Hırvatistan Finlandiya ile 1-1 berabere kaldı ve Ukrayna ise Kosava'yı 2-0 yendiği için gruptan çıkma şansımız tamamen sona erdi ve bu maçta saklanan iki oyuncunun oynayacağı Finlandiya maçı formalite maçı haline geldi.