 ÜMİT MİLLİ TAKIM MAĞLUP – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    ÜMİT MİLLİ TAKIM MAĞLUP

    ÜMİT MİLLİ TAKIM MAĞLUP

    U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri ikinci maçında Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşan Ümit Milli Takımımız rakibine 2-1 yenildi.

    Ümit Milli Takımı, 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri ikinci maçında deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'ne 2-1 mağlup oldu.

    Larnaka'daki AEK Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı ekibini golünü 41. dakikada frikikten Orkan Çınar atarken, Kıbrıs Rum Kesimi'nin sayıları ise 53. dakikada Antreas Karo ve 58. dakikada Kostas Soteriou'dan geldi.

    Türkiye gruptaki üçüncü maçında İstanbul Kasımpaşa Recep Tayyip Stadı'nda Macaristan ile karşılaşacak. 10 Ekim Salı günü oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:56
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