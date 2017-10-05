ÜMİT MİLLİ TAKIM MAĞLUP
U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri ikinci maçında Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşan Ümit Milli Takımımız rakibine 2-1 yenildi.
Larnaka'daki AEK Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı ekibini golünü 41. dakikada frikikten Orkan Çınar atarken, Kıbrıs Rum Kesimi'nin sayıları ise 53. dakikada Antreas Karo ve 58. dakikada Kostas Soteriou'dan geldi.
Türkiye gruptaki üçüncü maçında İstanbul Kasımpaşa Recep Tayyip Stadı'nda Macaristan ile karşılaşacak. 10 Ekim Salı günü oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:56
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Lens'in durumu Töre'ye bağlı
Toplam 10
Yorum
44istanbul Takimda Lens ve Negredo iyi kullanilamiyor bence. Senol hoca bu oyunculara biraz daha özgüven ve sans verirse, cok katkilari olacagina inaniyorum. Medel de ayni.
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PFDK KARARINI AÇIKLADI!
Toplam 2
Yorum
ismail girgin taraflı PFDK adama dokunsa bi cezayı hak etse
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İŞTE GIULIANO’NUN ASIL SORUNU
Toplam 3
Yorum
hakan Adamı yerinde oynatmasan olacağı budur. Aykut yarışta atını dizginleyen jokey gibidir. Ne yaptığını bilmeyen iyi oynayanları da bitiren hoca
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