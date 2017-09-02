Arda Turan'ı engelledi

Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim ile Barcelona'da forma giyen Arda Turan arasındaki krize Buse Terim Bahçekapılı da dahil oldu.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Arda Turan'ı sosyal medya hesaplarından engelledi.