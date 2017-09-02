Arda Turan'ı engelledi
Fatih Terim'in kızı, Arda'yı engelledi...
Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim ile Barcelona'da forma giyen Arda Turan arasındaki krize Buse Terim Bahçekapılı da dahil oldu.
Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Arda Turan'ı sosyal medya hesaplarından engelledi.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:04
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Şimdi onlar moda!
Toplam 31
Yorum
öğretici her maç aynı ciddiyeti gösterirlerse yenilmeyebilir hatta her maçını kazanabilir bile ! çünkü bu ligde bu takımı yenebilecek pek takım yok !
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Tek yol Florya
Toplam 14
Yorum
t4532 Pahalı ve eli cebinde.
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Şimdi onlar moda!
Toplam 31
Yorum
t4532 Daha işin ucu,DURUN BREH! lastik patlarsa, su kaynatırsa, debriyaj kaydırırsa, elktrikler sönerse filen gibi şeylerde düşünülmemelimi?
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