 Arda Turan'ı engelledi – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Arda Turan'ı engelledi

    Arda Turan'ı engelledi

    Fatih Terim'in kızı, Arda'yı engelledi...

    Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim ile Barcelona'da forma giyen Arda Turan arasındaki krize Buse Terim Bahçekapılı da dahil oldu.

    Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Arda Turan'ı sosyal medya hesaplarından engelledi.

    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:04
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