 Rakip Azerbaycan – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Rakip Azerbaycan

    Rakip Azerbaycan
    Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün İstanbul'da Azerbaycan'ı konuk edecek. 2019 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan ay-yıldızlı ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Azerbaycan ile karşılaşacak. Müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Abdullah Ercan yönetimindeki millilerin Ukrayna ile 3 gün önce yaptığı hazırlık maçı 1-1 bitmişti.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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