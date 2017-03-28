Rakip Azerbaycan

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün İstanbul'da Azerbaycan'ı konuk edecek. 2019 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan ay-yıldızlı ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Azerbaycan ile karşılaşacak. Müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Abdullah Ercan yönetimindeki millilerin Ukrayna ile 3 gün önce yaptığı hazırlık maçı 1-1 bitmişti.