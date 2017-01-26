 Ümit Milli'lerinrakipleri belli oldu – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Ümit Milli'lerinrakipleri belli oldu

    Ümit Milli'lerinrakipleri belli oldu

    Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2019 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

    UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Türkiye; İsveç, Belçika, Macaristan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta ile birlikte 6. Grup'ta yer aldı.

    54 takımın 9 grupta 6'şarlı mücadele edeceği 2019 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sonunda grup liderleri, finallere katılmaya hak kazanacak. Tüm grupların en iyi 4 ikincisi ise ikişerli olarak birbiriyle eşleşerek 12-20 Kasım 2018'de Play-Off oynayacak. Çift maç eliminasyon sistemiyle oynanacak Play-Off maçları sonunda 2 takım daha finallere yükselecek. Ev sahibi İtalya ise 12 takımla düzenlenecek finallere direkt olarak katılacak.

    Maç Takvimi şöyle:

    20-28 Mart 2017

    5-13 Haziran 2017

    28 Ağustos-5 Eylül 2017

    2-10 Ekim 2017

    6-14 Kasım 2017

    19-27 Mart 2018

    3-11 Eylül 2018

    8-16 Ekim 2018

    Play-Off

    12-20 Kasım 2018

    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:50
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