Ümit Milli'lerin rakipleri belli oldu

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Türkiye; İsveç, Belçika, Macaristan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta ile birlikte 6. Grup'ta yer aldı.



54 takımın 9 grupta 6'şarlı mücadele edeceği 2019 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sonunda grup liderleri, finallere katılmaya hak kazanacak. Tüm grupların en iyi 4 ikincisi ise ikişerli olarak birbiriyle eşleşerek 12-20 Kasım 2018'de Play-Off oynayacak. Çift maç eliminasyon sistemiyle oynanacak Play-Off maçları sonunda 2 takım daha finallere yükselecek. Ev sahibi İtalya ise 12 takımla düzenlenecek finallere direkt olarak katılacak.



Maç Takvimi şöyle:



20-28 Mart 2017



5-13 Haziran 2017



28 Ağustos-5 Eylül 2017



2-10 Ekim 2017



6-14 Kasım 2017



19-27 Mart 2018



3-11 Eylül 2018



8-16 Ekim 2018



Play-Off



12-20 Kasım 2018