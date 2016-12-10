 Kanada’da hayal kırıklığı – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Kanada’da hayal kırıklığı

    Kanada’da hayal kırıklığı
    Kanada'da gerçekleştirilen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda dün sahne alan , yarı finalde elendi. 50 metre sırt üstünde yarışan Başlakov, 23.85'lik derecesiyle yarışı 15. sırada tamamladı ve elenmekten kurtulamadı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:03
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