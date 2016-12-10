Çinli yüzücüye 2 yıl ceza

Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda doping yaptığı tespit edilen Çinli yüzücü Chen Xinyi, 2 yıl spordan men edildi.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından yapılan açıklamada, Rio Olimpiyatları'nda kadınlar 100 metre kelebek ve 50 metre serbest stilde yarışan Çinli Chen Xinyi'nin kanında "hydrochlorothiazide" adlı yasaklı madde tespit edildiği ve 10 Ağustos 2018'e kadar oyunlardan men edildiği bildirildi.

Rusya'da düzenlenen 2015 Dünya Yüzme Şampiyonası'nda bayraklı 4x100 metre karışık takım kategorisinde altın madalya kazanan 18 yaşındaki Çinli sporcu, Rio Olimpiyatları'nda ise kadınlar 100 metre kelebek yarışında 4. olmuştu.