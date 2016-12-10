Çinli yüzücüye 2 yıl ceza
2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda doping yaptığı tespit edilen Çinli yüzücü Chen Xinyi'ye, 2 yıl spordan men cezası verildi.
Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda doping yaptığı tespit edilen Çinli yüzücü Chen Xinyi, 2 yıl spordan men edildi.
Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından yapılan açıklamada, Rio Olimpiyatları'nda kadınlar 100 metre kelebek ve 50 metre serbest stilde yarışan Çinli Chen Xinyi'nin kanında "hydrochlorothiazide" adlı yasaklı madde tespit edildiği ve 10 Ağustos 2018'e kadar oyunlardan men edildiği bildirildi.
Rusya'da düzenlenen 2015 Dünya Yüzme Şampiyonası'nda bayraklı 4x100 metre karışık takım kategorisinde altın madalya kazanan 18 yaşındaki Çinli sporcu, Rio Olimpiyatları'nda ise kadınlar 100 metre kelebek yarışında 4. olmuştu.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 12:43
- Stopere 1.92’lik kule!
Toplam 21
Yorum
Kartal85 Zamanında savunmaya adam alma , transferi son güne bırak , elindekileri tutama, gidenlerin yerini dolduracak adam alama yine döndük döndük aynı yere geri geldik.
- Filede dev derbi
Toplam 1
Yorum
Aslan SANKI TAKIMA SONRADAN TRANSFER EDILEN YASI ABLALARLA ECZACIYI-VAKIFI-FENERI YENECEKLER ARTIK KADIN VOYBOLDEDE ERKEK BASKETBOLDEDE ATAMANLARIN SONU GELDI
- Dövize de röveşata!
Toplam 3
Yorum
TS60 Helal olsun
Çinli yüzücüye 2 yıl ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.