 Şehitler için rekoru kırdı – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Şehitler için rekoru kırdı

    Şehitler için rekoru kırdı
    'dan dünya rekoru... Aydın, kendisine ait su altında tek nefeste en uzun mesafe yürüme rekoru olan 79.93 metreyi 82.57 ile geliştirdi. Çanakkale'deki rekorun ardından konuşan Aydın, "Bu rekoru 15 Temmuz şehitlerine armağan ediyorum" diye konuştu.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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