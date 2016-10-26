Milli dalgıç Derya Can ameliyat edildi

Cumhuriyetin 93. yıl dönümünde tüm şehitler için yapacağı rekor denemesi için Kaş ilçesinde çalışmalarına devam eden milli sporcu Derya Can, dün aniden rahatsızlandı. Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan Can'ın rahminde rahatsızlık tespit edildi. Ameliyata alınan Derya Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eşi Tayfun Göçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin Kadın Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Güldaş tarafından ameliyat edildiğini bildirdi. Derya Can'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Göçen, "Bugün itibarıyla taburcu oldu. Üç hafta dinlenecek. Kasım ayında inşallah dünya rekoru denemesini gerçekleştirecek." diye konuştu.

Derya Can, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda rekor denemesi için dalış yapmaya hazırlanıyordu.