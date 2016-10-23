 Şehitler için dünya rekoru – Fotomaç – 23 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Şehitler için dünya rekoru

    Şehitler için dünya rekoru
    Serbest dalışta ismini tüm dünyaya duyuran Şahika Ercümen, dün çok anlamlı bir rekora imza attı. Başarılı sporcu, Antalya Kaş'ta şehitler için dalış yaptı ve dünya rekoru kırdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün iki katı olan 110 metreye dalan Ercümen, 2 dakika 40 saniye süren dalışla yeni bir rekora imza attı. Dalış sonrası Ercümen, 'Şehitlerimiz için tek nefes, tek yürek' yazılı bir pankart açtı.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şehitler için dünya rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.