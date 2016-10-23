Şehitler için dünya rekoru
Serbest dalışta ismini tüm dünyaya duyuran Şahika Ercümen, dün çok anlamlı bir rekora imza attı. Başarılı sporcu, Antalya Kaş'ta şehitler için dalış yaptı ve dünya rekoru kırdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün iki katı olan 110 metreye dalan Ercümen, 2 dakika 40 saniye süren dalışla yeni bir rekora imza attı. Dalış sonrası Ercümen, 'Şehitlerimiz için tek nefes, tek yürek' yazılı bir pankart açtı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
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Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
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Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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