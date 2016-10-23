Şehitler için dünya rekoru

Serbest dalışta ismini tüm dünyaya duyuran Şahika Ercümen, dün çok anlamlı bir rekora imza attı. Başarılı sporcu, Antalya Kaş'ta şehitler için dalış yaptı ve dünya rekoru kırdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün iki katı olan 110 metreye dalan Ercümen, 2 dakika 40 saniye süren dalışla yeni bir rekora imza attı. Dalış sonrası Ercümen, 'Şehitlerimiz için tek nefes, tek yürek' yazılı bir pankart açtı.