‘Şehitlerimiz için’

Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Encümen 22-25 Ekim tarihleri arasında Antalya'nın Kaş beldesinde 110 metreye tüpsüz dalmaya çalışacak. Şahika "Bu dalışı 15 Temmuz şehitlerine adamak istiyorum" diye konuştu. Sporcumuz daha önce aynı bölgede dalış gerçekleştirmiş ancak fenalaşarak denemesini yarıda bırakmıştı.