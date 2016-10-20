‘Şehitlerimiz için’
Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Encümen 22-25 Ekim tarihleri arasında Antalya'nın Kaş beldesinde 110 metreye tüpsüz dalmaya çalışacak. Şahika "Bu dalışı 15 Temmuz şehitlerine adamak istiyorum" diye konuştu. Sporcumuz daha önce aynı bölgede dalış gerçekleştirmiş ancak fenalaşarak denemesini yarıda bırakmıştı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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