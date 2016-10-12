 Cumhurbaşkanı için rekor kıracak – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Cumhurbaşkanı için rekor kıracak

    Cumhurbaşkanı için rekor kıracak
    Serbest dalışta 1 ay içerisinde önemli başarılara imza atan; iki rekoru, bir Türkiye şampiyonluğu, dünya üçüncülüğü ve ikinciliği elde eden Derya Can yeni zaferler için geri sayıma geçti... En son 2014'te dünya rekoru kırdığını söyleyen 36 yaşındaki sporcu, "O yıl 30 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan benden yeni bir dünya rekoru istemişti. Hamile kaldığım için 2015'te yapamadım ama onun isteğini bu yıl Kaş'ta 29 Ekim'de gerçekleştireceğim. Dünya rekorunu, teröre verdiğimiz şehitlere ve 15 Temmuz şehitlerimize adayacağız" açıklamasını yaptı.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:26
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