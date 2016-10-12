Cumhurbaşkanı için rekor kıracak
Serbest dalışta 1 ay içerisinde önemli başarılara imza atan; iki Türkiye rekoru, bir Türkiye şampiyonluğu, dünya üçüncülüğü ve ikinciliği elde eden Derya Can yeni zaferler için geri sayıma geçti... En son 2014'te dünya rekoru kırdığını söyleyen 36 yaşındaki sporcu, "O yıl 30 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan benden yeni bir dünya rekoru istemişti. Hamile kaldığım için 2015'te yapamadım ama onun isteğini bu yıl Kaş'ta 29 Ekim'de gerçekleştireceğim. Dünya rekorunu, teröre verdiğimiz şehitlere ve 15 Temmuz şehitlerimize adayacağız" açıklamasını yaptı.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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