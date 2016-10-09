 Şahika’dan yeni bir rekor – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Şahika’dan yeni bir rekor

    Şahika’dan yeni bir rekor
    Şahika Ercümen, Antalya'daki sabit ağırlık paletsiz disiplininde 50 metre derine inerek dünya 2.'si oldu. Ercümen, kendisine ait olan 44 metrelik mesafeyi 6 metre geliştirerek yeni rekoruna da imza attı.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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