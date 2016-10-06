 Şahika Ercümen farkı! – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Şahika Ercümen farkı!

    Şahika Ercümen farkı!

    Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya’nın Kaş ilçesi’nde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu.

    Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, 2-9 Ekim tarihleri arasında Kaş'ta düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Ercümen, 65 metreyle kendisine ait olan Rekoru'nu, 68 metreye dalarak yeniden kırdı. Milli sporcu Ercümen, "Ülkemizin yaşadığı zor günlerde bu madalyaya çok ihtiyacımız vardı. Ülkemiz en iyi başarıları hak ediyor. Türkiye'nin adını uluslar arası platformda duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu başarımız, tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun'' dedi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:59
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