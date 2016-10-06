Şahika Ercümen farkı!
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya’nın Kaş ilçesi’nde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:59
- "Dualarım hep onlarla"
Toplam 1
Yorum
gsli helal olsun sana arda iste profesyonellik helal olsun yemin ediyorum
- Millilerden birlik beraberlik mesajı
Toplam 2
Yorum
FENERLİ Fatıh hoca en ıyısını yaptı.Arda,Burak,Gökhan,ve diğerleri nın durumu ortada arda mıllı takıma hiç bır şey veremedı.burak desen hep ofsayt,gokhan devamlı sakat.aralarında ne geçtı bılınmez.hayırlısı
- 4-4-2’ye dönüş
Toplam 16
Yorum
ugur galatasarayın orta sahaları biraz kendini iyileştirse 4-3-3 oynayabilecek bir takım oyle daha iyi ataklar yapabilir.
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