Şahika Ercümen'in hedefi altın

Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine Kaymakam Bilgihan Bayar, Belediye Başkanı Ak Partili Halil Kocaer, Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, TSSF Başkanı Şahin Özen ve CMAS Başkanı Anna Arzhanova'da katıldı. Şampiyonada 14 ülkeden 50 serbest dalış sporcusunun madalya için yarışacağı, Türkiye'yi erkeklerde 6, kadınlarda 3 sporcu temsil edeceği açıklandı. Paletli sabit ağırlık ip destekli dalış kategorisinde 72 metreyle Türkiye rekorunun sahibi olan Şahika Ercümen, Dünya Şampiyonası'nın Antalya'da yapılmasının önemine değinirken şunları söyledi:

"Milli takım olarak kendi sularımızda yarışıyor olmamızın avantajlarını kullanacağız. Türkiye Şampiyonası derken şimdi de Dünya Şampiyonası var. Öncesinde hazırlık kampı vardı. Sonrasında da dünya rekoru denemesi olacak. Emeklerimizin karşılığını inşallah bu yarışta alacağız. Bu branşlarda Türkiye olarak dünya rekorlarımız var. Evimizde yeni başarılara imza atacağız."

'TÜM DİSİPLİNLERDE DALACAK'

Tüm disiplinlerde dalacağını belirten Şahika Ercümen, kategorileri olmayan branşlarda da yarışacağını söyledi, "Madalya beklentimiz var ama mücadelede her şey olabiliyor. Her şey yolunda giderse madalyayla döneceğiz" diye konuştu.

'SLOVENYA VE ÇEK CUMHURİYETİ'NİN ÇOK KUVVETLİ'

Şampiyonada özellikle Slovenya ve Çek Cumhuriyeti'nin çok kuvvetli olduğunu vurgulayan Şahika Ercümen, şunları kaydetti:

"Sanırım onlarla çekişmeli bir yarışma geçireceğiz. Erkeklerde de İtalyanları çok kuvvetli görüyorum. Bu şampiyonada madalya bekliyorum. Geçen sene Dünya Şampiyonası'nda hiç branşımız olmayan kategorilerde bile 3 madalya aldık. Evimizde daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bu yıl da devamını getirmek istiyoruz."

Kaş Cumhuriyet Meydanı'na kurulacak ekrandan sualtı çekimleri canlı olarak verilecek. Şampiyona, 8 Ekim Cumartesi günü yapılacak son dalışların ardından kapanış töreniyle sona erecek.